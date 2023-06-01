مدينة الزينية تزيل تعديات على 6.5 فدان قيراط شمال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر أعمال إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

من جانبه، أوضح العميد أحمد الهوارى، إنه شنت لجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 حالة تعدى بالزراعة على أراضي املاك الدولة على مساحة إجمالية 6 أفدنة و10 قيراط بواقع 31 ألف متر، وتم التنفيذ بمعدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية، حيث قاد الحملة يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، ومحمد إسماعيل مسئول الأملاك، وكل من رئيسي قريتي المدامود قبلي والمدامود بحرى يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلي، ومكي عمر سكرتير قرية المدامود بحرى، وممدوح فتح الله مسؤول التنظيم بالقرية، وعماد أنور محمد مسئول القسم الفني بالقرية، وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تسليم الأراضي بعد التنفيذ لرؤساء القرى للتحفظ عليها وحمايتها لعدم تكرار التعديات.

وكان قد قاد رجال مدينة الزينية حملة أسفرت الحملة عن إزالة عدد حالة تعدى بالزراعة على أرض ملك الدولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 606 لسنة 2022 على مساحة 91 فدان تعدى (الجولف)، وحالتين تعدى على أراضى أملاك دولة بمخالفة القرار الجمهورى رقم 283 لسنة 2016 منطقة خدمية (مدينة الشمس) عبارة عن تعدى بالزراعة على مساحة 19 فدان و10 قيراط و13 سهم، وتعدى بالبناء على مساحة 2725 متر مربع، عبارة عن مبانى بطوب الأبيض وصب سقف بالخرسانة، بالإضافة إلى إزالة تعدى بالزراعة لمواطن على مساحة 3 فدان و6 قيراط و18 سهم ملف تقنين مرفوض وغير صالح ( منطقة خدمية بين مدينة الشمس وأرض جامعة القاهرة وارض القوات الجوية)، وذلك بإجمالى عدد 5 قرارات إزالة، على مساحة بلغت 113 فدان و17 قيراط و7 سهم.



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الزينية



مدينة الزينية تزيل تعديات على 6 أفدنة و10 قيراط



وضع لافتة على الأراضي بعد إزالة التعديات عليها



