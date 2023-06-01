مدير تعليم القليوبية: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية و التعليم بالقليوبية ، سير العملية الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول 2023م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، ورئيس غرفة العمليات وأعضاء الغرفة، حيث تفقدت وكيل الوزارة وصول الأسئلة من مركز توزيع الاسئلة في الصباح الباكر إلى اللجان الامتحانية، مؤكدة علي التزام الجميع بالهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

وشددت علي الجميع بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 بعدم الاخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا باللجان.

وأوضحت، أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية مواد فنية متنوعة وطلاب الشعبة التجارية والفندقية قانون المرافعات وقانون عمل وطلاب الشعبة الزراعية مواد فنية متنوعة ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.



