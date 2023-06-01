محافظ سوهاج يسلم الأم المثالية شيكا بقيمة 50 ألف جنيه

سلم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم " فاتن حسين عثمان"، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرا لها، وقصة كفاحها مع أبنائها، وما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، وذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وجيهان الحداد مدير عام الأسرة والطفولة بالمديرية

وهنأ محافظ سوهاج " فاتن عثمان "، معربا عن تقديره لما قدمته من عطاء، وتضحيات، مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول على مستوى المحافظة فى مسابقة الأم المثالية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2023، تم بناءً على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التى تم تشكيلها بقرار المحافظ حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية، وتم تصعيد المختارين، وتم الاختيار النهائى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى كافة المحافظات، مشيرا إلى تكريم " فاتن" خلال الحفل الذى أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتسليمها وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية.