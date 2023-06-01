محافظ دمياط تعتمد قرار تكليف زهر الدين السعيد الليثى مديرا للتعليم العام

دمياط معتز الشربينى

أكد المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وافقت على قرار تكليف زهر الدين السعيد الليثى مدير عام إدارة دمياط التعليمية للقيام بتيسير أعمال مدير عام التعليم العام بدميـاط.

حصل الليثي على ليسانس آداب وتربية لغة انجليزية عام 1986 وعمل معلم للغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية، وشغل عدة وظائف قيادية كان منها وكيلا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ووكيلا لإدارة عزبة البرج التعليمية لمدة ثلاث سنوات ثم شغل مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ثم مديرا لإدارة الروضة التعليمية ثم مديرا لإدارة دمياط الجديدة ثم مديرا لإدارة دمياط التعليمية.

كما حصل "زهر الدين الليثي" على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية سنة 2000 لمدة عام دراسى لدراسة طرق التدريس الحديثة والتعلم بممارسة الأنشطة التربوية والاستراتيجيات المختلفة، ثم حصل على بعثة الوزارة للمملكة المتحدة عام 2002، وعمل ضمن مجموعة المدربين فى مشروع المعايير القومية للتعليم ومشروع التنمية المهنية للمعلمين والمدراء وموجهى اللغة الانجليزية، ومشروع اللغة الإنجليزية المتكامل IELP2 ومشروع ERP لتطوير التعليم فى مصر.