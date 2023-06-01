محافظ المنوفية يلتقى إحدى الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدة مالية وعينية

وقد أعرب المواطن عن سعادته بلقاء المحافظ وحرصه على تقديم يد العون والمساعدة له.

يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والمباشر مع كافة المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ومساعدة الأسر الأكثر استحقاقا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.