اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يلتقى إحدى الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدة مالية وعينية

الخميس، 01 يونيو 2023 01:32 م
محافظ المنوفية يلتقى إحدى الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدة مالية وعينية جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بأحد الحالات الإنسانية مواطن بناحية ميت خاقان بشبين الكوم متزوج ويعول أولاد فى مراحل تعليمية مختلفة وليس لديه مصدر دخل ثابت، وعلى الفور وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية للمواطن مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة ومساعدته على تحمل أعباء المعيشة ، جاء ذلك عقب لقائه به خلال جولته الميدانية أمس بحى شرق شبين الكوم لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة.

 

وقد أعرب المواطن عن سعادته بلقاء المحافظ وحرصه على تقديم يد العون والمساعدة له.

 

يأتى هذا فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والمباشر مع كافة المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ومساعدة الأسر الأكثر استحقاقا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

لقاء المواطنين

ديوان عام محافظة المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة