محافظ الغربية يتفقد قرى مركز قطور ويجازى رئيس الوحدة المحلية لقرية ابشواى الملق

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم جولة مفاجئة لقرى مركز قطور، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب متابعة منع التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى ابشواى الملق، سماتاى، بلتاج.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع تلك القرى، وتابع أعمال رفع المخلفات والإشغالات، موجهاً بمجازة رئيس الوحدة المحلية بقرية ابشواى الملق.

وأكد "رحمى" على استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.