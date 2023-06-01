محافظ الشرقية يلتقى سفيرة النرويج ضمن فعاليات ملتقى توظيف "فرصة"

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدي القاهرة والوفد المرافق لها ، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، و أريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائي ، و ايثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة و أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ونشوي بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ( فرصة) ، مريم خليل المنسق الوطني لمشروع فرصة ، محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات ، نانسي أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الإقتصادي بوزارة التضامن الإجتماعي ، والدكتور محمد سامي مدير مكون التدريب من أجل التشغيل ( فرصة ) ، مدحت عبد الرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامج فرصة) ، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية وذلك بمكتبة بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية على عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والنرويجية مما كان لها عظيم الأثر في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والإقتصاد المصري.

وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية تشهد تقدماً كبيراً في ترسيخ العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم بفضل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيداً بمشروع فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية والذي يهدف إلى خلق وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الإبتكار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

أشاد محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير 55 ألف و 60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3مليار و 46 مليون جنيه من خلال تنفيذ 18ألف و 333 مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو 2023م ، بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والبالغ عددها 2660 مشروع بقيمة 86 مليون و 498 الف و 344 جنية لتوفير 4432 فرصة عمل للشباب ، وذلك خلال الفترة من يناير حتي ابريل 2023 م لتُدر لهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياة كريمة.

ثمن محافظ الشرقية مجهودات مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم ، مشيراً إلي أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتي ابريل 2023 تم توفير 109604 فرصه عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصه عمل لذوي الهمم باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبها أعربت السفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج عن شكرها وتقديرها لحفاوة الإستقبال ، مؤكده على أن العلاقة بين مصر والنرويج تشهد تنوعاً حيث تمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين مشيرة الي أهمية دور منظمة العمل الدولية في زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من أجل تحقيق العمل اللائق والحد من معدلات الفقر كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قدمت سفيرة النرويج الشكر للمحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات والوصول إلى الفئات المستحقة في المجتمع الريفي والذي يتميز بإمكانات هائلة تساعد على خلق وظائف لائقة ومنتجة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.