محافظ الشرقية والقيادات الشعيبة يشهدون حفل مسار العائلة المقدسة في تل بسطا

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والانبا تيماثوس أسقف الزقازيق، ومنيا القمح، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، احتفالية تمجيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر بمنطقة آثار تل بسطا.

وقال المحافظ انه حدث ثقافى وسياحى فريد يساهم فى ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدى المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الإحتفال السنوى ساهم كثيراً فى نجاح مصر فى تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى لليونسكو فى فبراير من العام الماضى.

حيث عرض الملف مجموعة الإحتفالات التى تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر والتى تقام سنوياً بتل بسطا واحتفالية مولد السيدة العذراء.

قدمت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، موكب استعراضى وعرض مسرحى لفريق ( ثياتيرا) وتقديم ترانيم متنوعة لفريق كورال ( ليكن نور ) وعلى هامش الاحتفال يتم الاعداد لمعرض المنتجات اليدوية لعارضي مبادرة أيادى مصر.

هذا افتتحا المحافظ و الحضور، معرض أيادي مصر، الذي تضمن معروضات يدوية، من الحصر من النخيل، و الفخار و البردي، العرائس الخشيبة، و لوحات فن تشكيلية.