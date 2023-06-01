محافظ الدقهلية يناقش توصيل المرافق لمنطقتي ابن زيد والزعفران

الدقهليه شريف الديب

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس الاجتماع الموسع لمتابعة الخطوات المتخذة بشأن ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة، التابعين لمركز المنصورة ومنطقة علي الجمل، التابعة لحي غرب المنصورة، وذلك بحضور النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعدد من المواطنين ممثلين عن الأهالي المستفيدين من المشروع.

وقد نظمت الاجتماع الادارة العامة للمرافق، بإشراف المهندسة شيماء الصديق مدير عام الإدارة، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، واللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمهندسة اميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمحاسب فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمد جلال مدير عام الأملاك و بدر السيد مدير التعاقدات بديوان عام المحافظة.

وتناول "محافظ الدقهلية" خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة المعنية المسئولة عن التنفيذ للمشروع.

وأوضح "مختار" خلال الاجتماع أنه تم بالفعل توفير الأرض لإقامة مشروع الصرف الصحي وجاري إنهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، واضاف "مختار" أنه تم بالفعل إنهاء التصميم الخاص بالمشروع لخدمة المناطق المذكورة من خلال أحد المكاتب الاستشارية، هذا وقد وجه "مختار" بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء فورا في تنفيذ محطة الرفع لمشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي المناطق المستهدفة، وقال "مختار" إن مشروع الصرف الصحي لخدمة المناطق المشار اليها تبلغ تكلفته ما يقرب من 450 مليون جنيه مضيفا أنه لابد من المشاركة المجتمعية للمواطنين المستفيدين من المشروع وذلك خلال حساب بنكي يتم فتحه في أحد البنوك لحساب المشروع مشيرا لضرورة دفع وتنشيط المشاركة المجتمعية للمواطنين المستفيدين لسرعة الإنجاز والتنفيذ للمشروع لخدمة المناطق المشار اليها.

هذا وقد أكد "مختار" قائلا : "نعمل جميعا يدا واحدة تنفيذيين ومواطنين لحل المشكلات التي تواجهنا من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وحل مشاكلهم."

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن