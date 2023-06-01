اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يكلف التضامن الاجتماعي والصحة بمتابعة المصابين بحادث سيارة وإصابة 23 راكبا

الخميس، 01 يونيو 2023 12:55 ص
محافظ الدقهلية يكلف التضامن الاجتماعي والصحة بمتابعة المصابين بحادث سيارة وإصابة 23 راكبا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلا من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وحاتم قابيل رئيس مركز اجا، بمتابعة حالات المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة الدير طريق ميت العامل بمركز اجا،  واشار "مختار" ان الحادث اسفر عن اصابة 23 مصابا جميعهم من مركز السنبلاوين ولاتوجد اي حالات وفاه وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي اجا المركزي لتلقي العناية والرعاية الطبية..
 
ووجه "مختار"لسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لاسر المصابين في مثل هذه الحالات وفقا للقوانين والقواعد المنظمة في هذا الشأن من خلال 
من قبل لجنه الإغاثة بالتضامن الاجتماعي بالدقهلية، كما وجه "مختار" لمتابعة تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين بالمستشفي حتي تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي. 
 
هذا وقد اكد " مختار" علي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم كل الرعاية للحالات الانسانية في الازمات والحوادث بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية المعنية.

الدقهليه

محافظ الدقهليه

حادث سقوط سيارة بترعه

مركز اجا



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