محافظ أسوان يتفقد سيارات منظومة النظافة الجديدة

أسوان- صلاح المسن

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، بتفقد دفعة جديدة من معدات وسيارات منظومة النظافة، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع 7 سيارات قلاب سعة 5 أطنان، بجانب 2 سيارة فنطاس مياه بسعة 4 م3، وهى التى تأتى ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى استكمال توريدهم مرحليًا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه، وخلال مشاهدته للتجربة العملية لتشغيل السيارات الجديدة برفقة الدكتورة غادة أبو زيد، وأيضًا المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة، أكد اللواء أشرف عطية على أننا عازمين بكل جدية وإصرار لدعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة التى تساهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضًا المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تمتلكها عاصمة المشاتى.

ولفت إلى أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومعاقبة المقصرين، وهو الذى يتكامل مع إجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها حتى يتسنى الحفاظ على هذه السيارات والمعدات من أى أعطال مستقبلية، ولكى تعمل بالكفاءة والجودة المطلوبة.

من ناحية أخرى، كان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مؤخر، لودارات وسيارات المنظومة الجديدة للنظافة، بواقع 8 لودارات و10 سيارات سعة 5 طن تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى استكمال توريدهم مرحليًا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه

وتابع اللواء أشرف عطية اليونيفورم الجديد للعاملين بالمنظومة، والتى تم مراعاة أن تبرز الشكل الحضارى والحماية المطلوبة لهم، كما وجه المحافظ بصرف المرتبات الشهرية فى المواعيد المحددة تخفيفًا عن الأعباء المعيشية عنهم، بالإضافة إلى صرف مكافآت تشجيعية للمتميزين، مكلفًا بعمل مجموعات للتدخل السريع من العاملين والمعدات لرفع أى تراكمات مخلفات أو قمامة فى وقت قياسى، وخاصة فى البؤر التى تؤرق المواطنين داخل الأحياء والمناطق الشعبية.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بالاستمرار فى أعمال إصلاح وصيانة المعدات والسيارات التى تعرضت للأعطال حيث جارى إصلاح 22 سيارة ومعدة بالجهود الذاتية للحملة الميكانيكية، وبما لا يسبب أى أعباء مالية على المحافظة وخلال تفقده للسيارات الجديدة، أكد محافظ أسوان، على أنهم يعملون جاهدين على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك.