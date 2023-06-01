محافظ أسوان: توريد 174 ألف طن من القمح للصوامع

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن توريد 174 ألف طن و 338 كجم من المستهدف لكميات القمح للموسم الحالى بإجمالى 191 ألف طن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتيسير على المزارعين لنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم توريد 131 ألف طن و 558 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2828 طن للتقاوى.

وفى المقابل، أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، أنه تواكب مع ذلك صدور قرار وزير التموين، بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كيلو جرام عن كل إردب تم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة، بواقع 8 جنيه لكل كيلو كحافز للمزارعين الذين وردوا القمح المحلى، مع تنفيذ التوجيهات المتعلقة بصرف كمية 11 ألفاً و 320 طناً للمزارعين حتى الآن.