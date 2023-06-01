محافظة بورسعيد تشارك فى ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية

شاركت مديرية الشباب و الرياضة ببورسعيد بقيادة عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، في ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية الجديدة احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية .

تقدم جموع المشاركين من محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور محافظ القاهرة .

حظي الوفد البورسعيدي الذي ترأسه عبدالفتاح حافظ مدير عام المديرية، باهتمام ومتابعة خاصة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كما ظهر شباب بورسعيد بالمظهر المتميز وألهب حماس المشاركين بأغاني التراث البورسعيدي ، واصرارهم علي رفع علم بورسعيد وسط آلاف المشاركين من المحافظات الأخري .

وطاف الماراثون الذي شارك فيه 5 آلاف شاب وفتاة، الشوارع الرئيسية بالعاصمة الإدارية لمشاهدة معالم البرج الأيقوني ومركز مصر الإسلامي وحي الوزارات، وأبدي شباب المشاركين إعجابهم بالإنجازات علي أرض الواقع والتي تمثل إحدى معالم الجمهورية الجديدة .

قاد الوفد البورسعيدي، خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة وعماد مختار مدير إدارة التنمية الرياضية، وعدد من قيادات العمل الشبابي والرياضي بالمديرية في إطار حزمة الأنشطة والأحداث الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية .