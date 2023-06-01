وصوت أغلب أعضاء مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع القانون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، وذلك قبل خمسة أيام من حلول آخر موعد لتجنب تخلف الولايات المتحدة لأول مرة عن سداد ديونها، حيث صوت لصالحه 314 نائبا، فيما عارض 117 وصوتوا ضده.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل أن يرفع للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.

وعقب التصويت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي للولايات المتحدة.

ودعا بايدن مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا نافذًا.

من ناحيته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إن "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".

وشدد مكارثي خلال مؤتمر صحفي على أن مشروع القانون ينص على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي".



