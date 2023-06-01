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كيف تحمي نفسك من الأتربة في فترة ما بين المواسم؟.. الصحة توضح

الخميس، 01 يونيو 2023 03:33 م
كيف تحمي نفسك من الأتربة في فترة ما بين المواسم؟.. الصحة توضح للحماية من الأتربة في الفترة ما بين المواسم
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن نصائحها للحماية من الأتربة في الفترة ما بين المواسم، خاصة في الوقت لراهن بعدما شهدت البلاد عاصفة ترابية شديدة متوقع أن يمتد تأثيرها حتى صباح الغد، وبحسب وزارة الصحة والسكان شملت النصائح الاتى :- 
 
- قم بغلق الأبواب والمنافذ بإحكام 
 
- احمل بخاخ الربو تحسبًا لأي سبب طارئ 
 
- ارتدي الكمامة
 
يذكر أنه تم تفعيل العيادات المسائية بـ 18 مستشفى للأمراض الصدرية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حيث استقبلت 33 ألف و746 متردد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، كما تم مناظرة 1667 حالة عن طريق وحدات التشخيص عن بعد بمستشفيات صدر المعمورة وطنطا وبهوت والمنيا والمرج.
 
للحماية من الأتربة في الفترة ما بين المواسم
للحماية من الأتربة في الفترة ما بين المواسم
 

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