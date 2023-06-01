كوستاريكا تقدم مشروعا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT

فاطمة شوقى

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من كوستاريكا مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في بلد أمريكا الوسطى، وتم إعداده بالكامل بواسطة أداة ChatGPT-4، وفقا لصحيفة التيمبو التشيلية.

وقالت نائبة حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية (PUSC) فانيسا كاسترو، إن "المشروع تم إعداده بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي: ChatGPT-4"، وأنه الآن ستكون لجنة من الكونجرس مسؤولة عن تحليل الاقتراح وإجراء مقابلات مع فرق الخبراء وإجراء التغييرات وتحديد ما إذا كانت المبادرة ستطرح للنقاش في جلسة عامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع يعد الأول في تاريخ البلاد الذي يتم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي وهدفه الرئيسي ، هو "تنظيم تطوير وتنفيذ واستخدام الذكاء الاصطناعي في كوستاريكا ، مع التركيز على حماية الإنسان والحقوق ".

وتسعى المبادرة إلى وضع تدابير لضمان الشفافية والخصوصية وأمن البيانات ، وتعزيز البحث وتطوير الأساليب والتقنيات لزيادة قابلية تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم المبادرة إنشاء سجل يتضمن معلومات عن الغرض والوظائف والخوارزميات المستخدمة والتدابير الأمنية المنفذة، و يحظى الاقتراح بتأييد مختلف الأحزاب السياسية.

وكانت كوستاريكا إحدى الدول الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعى في محاربة الكراهية ، وأعربت الأمم المتحدة عن دعمها للبلاد وتطوير اول استيراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى في منطقة أمريكا الوسطى.

وأثار قاض كولومبى الجدل لاعترافه باستخدام أداة الذكاء الاصطناعى "ChatGPT" في إصدار حكم في قضية طلب إحدى الأمهات لإعفاء ابنها المصاب بالتوحد من دفع تكاليف المواعيد الطبية والعلاج والنقل إلى المستشفيات، إذ تفتقر الأسرة إلى الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه النفقات.

وقالت صحيفة "كامبيو كولومبيا" إن القاضي خوان مانويل باديلا حكم لصالح الطفل بعد أن سأل أداة الذكاء الاصطناعى "هل القاصر المصاب بالتوحد معفى من دفع رسوم العلاج؟". فرد الروبوت، "نعم، هذا صحيح. وفقاً للقانون الحالي في كولومبيا، يُعفى القاصرون الذين تم تشخيص إصابتهم بالتوحد من دفع رسوم العلاج".