اليوم السابع
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قطع المياه ببعض مناطق منية النصر بالدقهلية الأحد لمدة 9 ساعات بسبب أعمال تطهير

الخميس، 01 يونيو 2023 01:25 م
قطع المياه ببعض مناطق منية النصر بالدقهلية الأحد لمدة 9 ساعات بسبب أعمال تطهير قطع المياه -أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مركز منية النصر، وهم كلًا من (ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الخضيري - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل)، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 2023/6/4 لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 8.00 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وقت انقطاع المياه.


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