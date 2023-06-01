فى 10 أيام تقدر.. انطلاق مراجعات الثانوية العامة بالإسكندرية بـ4 مراكز

انطلقت بالإسكندرية المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية ب 4مراكز شهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمى للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء، عبر تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية؛ وتقديم الدعم التعليمى والنفسى للطلاب.

وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق التام للمراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة والتى تتم بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات متكاملة للمصريين وتقديم الدعم النفسى والمعنوى والعلمى للطلاب .

وأوضح الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أن هذه المبادرة الكريمة تأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومنها "التعليم الجيد" لرفع مستوى الأداء التعليمى لأبنائنا الطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية

وكان مدير المديرية قد أعلن فى وقت سابق عن توفير الأماكن والقاعات المناسبة والمجهزة إلكترونيا لاستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، والتى تتم على مدار عشرة أيام متواصلة، لتغطية جميع المراجعات مناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشد ( أبوزيد ) جميع طلاب الثانوية العامة بالمحافظة بشعبتيها العلمية والأدبية، بالاستفادة من هذا المشروع القومى الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة، متمنيًـا التفوق والنجاح لجميع أبنائنا فى هذا الماراثون الطويل.

وأشاد مدير المديرية بالدور المتميز لمنسقى حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، ولمديرى عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتعليم الثانوى، على الجهد المبذول فى تنظيم القوافل التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب.