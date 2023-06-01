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فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد.. و35 رسوم على المادة

الخميس، 01 يونيو 2023 12:49 ص
فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد.. و35 رسوم على المادة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات التعليمية تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة.
 
هذا وقد اعتمد معالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول".
 
وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.
 
وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.
 
 
 

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