غيوم وسحب كثيفة وتساقط أمطار.. طقس سئ يضرب دمياط

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط موجة من الطقس السئ منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، فقد سيطرت حالة من الغيوم وظهور سحب كثيفة يصحبها سرعة في الرياح وتساقط أمطارا متوسطة على بعض مدن المحافظة.



وتسود حالة من الطقس غير المستقر على أرجاء محافظة دمياط خلال الفترة الماضية، لتكون حالة الطقس بدمياط معتدل نهارا بارد مساء شديد البرودة ليلا ببعض المناطق، مع نشاط الرياح على مدار اليوم.



وتأثرت عدة مدن بحالة الطقس اليوم بدمياط، على رأسها مدينتي عزبة البرج، وكذلك مدينة رأس البر ودمياط الجديدة، كما شهدت تأثرت أيضا بعض الطرق السريعة خاصة الطرق الزراعية.



وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أظهرت تعليماتها بشأن الاستعداد لاستقبال فصل الصيف بحزمة من الإجراءات أبرزها تجهيز مدينة رأس البر لاستقبال روادها، وتكثيف عمليات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك استمرار حملات تطوير الشواطئ، فضلا عن وضع خطة لسير السيارات الأجرة داخل المدنية.



وكما تضمنت قرارات محافظ دمياط أيضا، تكثيف حملات صيانة اعمدة الإنارة بشوارع المحافظة، إضافة إلي رفع أية تراكمات ناتجة عن تساقط الأمطار، بالإضافة إلي متابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة الرئيسية تحسبا لأية طوارئ.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض بعض المحافظات إلي اضطراب في حالة الطقس خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع ارتفاع سرعة الرياح وكذلك تساقط الأمطار على بعض المدن الساحلية وكذلك محافظات الدلتا والصعيد.



وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية ضرورة ارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس حتي تنتهي تلك الموجة غير المستقرة.



