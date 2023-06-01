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غلق باب الترشح على عمادة 3 كليات بجامعة القاهرة وإعلان القائمة الأولية اليوم

الخميس، 01 يونيو 2023 04:00 ص
غلق باب الترشح على عمادة 3 كليات بجامعة القاهرة وإعلان القائمة الأولية اليوم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تغلق اللجان المختصة بترشيح عميد كليات الآثار والتمريض والنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة اليوم الخميس، باب الترشح لمنصب عميد الكلية، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن الذى حدد بداية الترشح من السبت 27 مايو وحتى اليوم الخميس 1 يونيو، وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى بشأن تشكيل للجان المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
 
وبحسب الجدول الزمنى للترشح على منصب عميد كليات الآثار والتمريض والنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، من المقرر أن يتم إعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الساعة الثالثة عصرا .
 
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد الكلية، أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:
 
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 
 
2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
 
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
 
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 
 
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
 
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
 
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة
 
8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.
 
وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانية بعد الظهر.
 

جامعة القاهرة

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التعليم العالى

الترشح على منصب عميد كلية

آثار القاهرة

كلية الآثار

كلية النانوتكنولوجى

كلية التمريض



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