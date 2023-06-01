اليوم السابع
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الخميس، 01 يونيو 2023 04:29 م
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غرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل فى قنا

الخميس، 01 يونيو 2023 03:29 م
غرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل فى قنا جثة
قنا صابر سعيد

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لقى طفل مصرعه، اليوم الخميس، غرقا داخل مياه نهر النيل بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات  يفيد مصرع طفل غرقا داخل مياه نهر النيل بجوار نادي العائلات بمركز دشنا، وتبين مصرع علي.م.ع، 14 عاما، مقيم بقرية أبومناع في مركز دشنا، غرقا داخل مياه نهر النيل أثناء الاستحمام بمركز دشنا.
 
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي ومقرها المؤقت بفاو، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات.
 

 

 


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