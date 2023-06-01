اليوم السابع
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عاطلان يعترفان بتوصيل الحشيش لعملائهما فى الشروق: "بنوصله دليفرى"

الخميس، 01 يونيو 2023 01:00 ص
عاطلان يعترفان بتوصيل الحشيش لعملائهما فى الشروق: "بنوصله دليفرى" قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطلان تم القبض عليهما بمدينة الشروق في القاهرة، وبحوزتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش بالاتجار بالمواد المخدرة وتوصيل المخدر لعملائهما، عقب التواصل معهم هاتفيا وتحديد أماكن لقاءهم.
 
 
أضاف المتهمان أنهما اعتادا ترويج المواد المخدرة بمحل إقامتهما في الجيزة، وتوصيلها لعملائهما في القاهرة، وأرشدا عن هوية عاطل اعتادا الحصول منه على المواد المخدرة، ليتوليان الاتجار بها. 
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة أجرة بمدينة الشروق، وبحوزتهما 2 كيلو من الحشيش المخدر، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

الشروق

امن القاهرة



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