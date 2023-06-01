عاصفة هوائية محملة بالأتربة تضرب محافظة المنوفية.. صور

تعرضت محافظة المنوفية لموجة من الطقس السيئ، حيث شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، عاصفة هوائية محملة بالأتربة، أدت إلى اختفاء المارة من الشوارع.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
وبالنسبة لدرجات اليوم الخميس: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.
طقس المنوفية (1)
طقس المنوفية (2)
طقس المنوفية (3)
طقس المنوفية (4)
طقس المنوفية (1)
طقس المنوفية (2)
طقس المنوفية (3)
طقس المنوفية (4)
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