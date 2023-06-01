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طوارئ فى مدن إسبانية بعد تلوث مياه الشرب بجزيئات بلاستيكية

الخميس، 01 يونيو 2023 03:31 م
طوارئ فى مدن إسبانية بعد تلوث مياه الشرب بجزيئات بلاستيكية مياه
فاطمة شوقى

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أعلنت 8 مدن إسبانية حالة الطوارئ الصحية بسبب الكشف عن وجود جزيئات بلاستيكية في مياه الشرب، وذلك يعود إلى سوء إدارة النفايات فى الأنهار، حسبما قالت صحيفة "ريتيما" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا بشكل عام تنتج ما يقرب من 400 مليون طن من البلاستيك كل عام ويقدر أن ما لا يقل عن 20 مليونا منها منتشر في البيئة ويرجع ذلك إلى سوء إدارة النفايات.

وتصل هذه المواد البلاستيكية إلى الشواطئ ، وتلوث الأنهار فى إسبانيا ، وبمجرد وصولها إلى المنتصف ، تتحلل وتتفتت ببطء ، مما يؤدي إلى ظهور جزيئات أصغر من أي وقت مضى ، نظرًا لحجمها وقدرتها على الحركة ، تصبح موجودة في كل مكان. يطلق عليهم اسم اللدائن الدقيقة ، أي البلاستيك بحجم يتراوح بين 5 مم و 1 ميكرومتر.

وهذه المواد البلاستيكية الدقيقة نفسها تنتهي أيضًا بالخروج من الصنابير في المنازل، وأجرت شبكة أبحاث EnviroPlaNet حول النفايات البلاستيكية في البيئة ، والتي تنسق جهود العديد من مجموعات البحث الإسبانية العاملة في القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي ، مؤخرًا دراسة مشتركة حول وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب.

وتم اخذ عينات من ثماني مدن في إسبانيا (مورسيا وقرطاجنة وبرشلونة ومدريد وفيجو ولاكورونيا) وفي جزر الكناري (لاس بالماس دي جران كناريا وسان كريستوبال دي لا لاجونا) خلال شهري مايو ويوليو 2022 من أجل قياس هذه الملوثات.

وأضافت الصحيفة أنه لا أحد يتوقع خروج البلاستيك من الصنبور ، وحتى بكميات صغيرة ، إلا أنه حدث يالفعل في مدن اسبانية ، مشيرة إلى أنه يتم الان معالجة مياه الشرب ، وتتلقى مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة الموجودة في المنبع، تعتبر هذه المياه ، حتى لو تمت معالجتها بشكل صحيح وفقًا للوائح الحالية ، مصدرًا مهمًا لتصريفات البلاستيك الدقيق في البيئة.


اسبانيا

تلوث المياه

البلاستيك

مياه الشرب

اليوم السابع بلس



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