ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 400 كيلو جرام من اللحم البقرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدخل قرية دمو، التابعة لمركز الفيوم، وذلك خلال حملة مشتركة بين مسئولى مديرية الطب البيطرى، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.

قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، إن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

وأضاف، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالفيوم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، وبالتعاون مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط 400 كجم من اللحوم البقرية، قبل دخولها الأسواق بمدخل قرية دمو، مذبوحة ذبحا غير حيوى خارج المجازر، وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.