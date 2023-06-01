ضبط هارب من إعدام ومؤبد فى سوهاج

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج) سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا (سلاح بدون ترخيص- قتل – خطف - شروع فـى قتل)، ومحكوم عليه بالإعدام والمؤبد فـى عدد 4 قضايا (قتل - قتل عمد – شروع فى قتل) بالتردد على دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.