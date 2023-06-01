ضبط سيارة تستعرض بموكب زفاف على كورنيش الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نُشر على أحد الحسابات الشخصية على موقع " فيس بوك" قيام قائد سيارة "ملاكى" بقيادة السيارة برعونة وتعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش بالإسكندرية خلال موكب زفاف وقيام إثنين من مستقلى السيارة بالجلوس خارج النافذة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من تحديد السيارة وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية) وباستدعائه قرر بأن السيارة كانت صحبة نجله (طالب - مقيم بذات العنوان).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد المركبة ، وتم سحب رخصة القيادة الخاصة به وفقاً للقانون.