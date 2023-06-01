اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 01:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط سيارة تستعرض بموكب زفاف على كورنيش الإسكندرية

الخميس، 01 يونيو 2023 12:18 ص
ضبط سيارة تستعرض بموكب زفاف على كورنيش الإسكندرية الشرطة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نُشر على أحد الحسابات الشخصية على موقع " فيس بوك" قيام قائد سيارة "ملاكى" بقيادة السيارة برعونة وتعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش بالإسكندرية خلال موكب زفاف وقيام إثنين من مستقلى السيارة بالجلوس خارج النافذة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
 
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من تحديد السيارة وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية) وباستدعائه قرر بأن السيارة كانت صحبة نجله (طالب - مقيم بذات العنوان).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد المركبة ، وتم سحب رخصة القيادة الخاصة به وفقاً للقانون.
 
 
 

الاسكندرية

زفاف

الداخلية

الاستعراض بالسيارات

مواكب الزفاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة