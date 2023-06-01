وذكر الصندوق -في بيان- أن سيشيل أحرزت تقدمًا كبيرًا في استعادة استدامة الاقتصاد الكلي بعد أن تضررت بشدة من جائحة كورونا، فيما تواصل السلطات فى البلاد البناء على هذا التقدم والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز النمو الشامل، وأطر السياسة المالية والنقدية.



وأشار الصندوق إلى ن برنامج السياسات الذى أعدته سيشيل وأقره صندوق النقد يعمل على بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ، وفتح أبواب أخرى للحصول على تمويل من مصادر أخرى، فضلاً عن المساعدة في تحفيز المزيد من التمويل الخاص للاستثمارات المتعلقة بالمناخ.