شكري يستعرض تطورات الساحتين العربية والأفريقية مع وزيرة خارجية سلوفينيا

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الأول من يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانجا فاجون"، حيث تباحثا حول أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما. وقد تناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.