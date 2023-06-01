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شكري يستعرض تطورات الساحتين العربية والأفريقية مع وزيرة خارجية سلوفينيا

الخميس، 01 يونيو 2023 12:48 م
شكري يستعرض تطورات الساحتين العربية والأفريقية مع وزيرة خارجية سلوفينيا شكري ووزيرة خارجية سلوفينيا
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الأول من يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانجا فاجون"، حيث تباحثا حول أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما. وقد تناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة.
 
 
وأضاف السفير أبو زيد بأن وزيرة خارجية سلوفينيا حرصت خلال الاتصال على التعرف على تقييم سامح شكري ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لاسيّما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.
 
 

سامح شكرى

سامح شكري

وزير الخارجية

الخارجية المصرية

خارجية سلوفينيا

اليوم السابع بلس

تانجا فاجون



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