"شفاء" مشروع تخرج لطلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر للتوعية بأهمية الأعشاب الطبية

أطلق مجموعة من طلاب الإعلام بجامعة الأزهر موقعا إلكترونيا ضمن مشروعات تخرج طلاب الكلية للتوعية بأهمية التعامل بالأعشاب الطبية يحمل اسم "شفاء" رغبة منهم في إثراء المحتوى الصحى وتقديم معلومات قيمة للجمهور.

وقال عدد من طلاب الإعلام القائمين على مشروع التخرج : "سيقدم الموقع الأخبار والمقالات والنصائح الخاصة بالأعشاب الطبية وتأثيرها على الصحة والعافية. كما نعمل على توفير معلومات عن تاريخ واستخدامات الأعشاب الطبية المختلفة".

وتابعوا:"نحن في زمن يشهد تزايد الاهتمام بالعلاج الطبيعي والبحث عن بدائل آمنة وفعالة للأدوية الكيميائية، ونهدف إلى نشر الوعى الصحي وتعزيز النشر المسؤول في مجال العلاج الطبيعي باستخدام الأعشاب الطبية."

وأضافوا:" تعتبر الأعشاب الطبية من الثروات الطبيعية التي يمتلكها العالم، فهي تحمل العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تكون بديلاً آمنًا للأدوية الكيميائية التي قد تترك آثارًا جانبية سلبية على الجسم، ونحرص في مشروع تخرجنا على تزويد القراء بالمعلومات اللازمة لاستخدام الأعشاب الطبية بطريقة صحيحة وآمنة، من خلال توفير المقالات والمواضيع المتخصصة في هذا المجال".