شاهد قطعة أثرية للزوجة الملكية للملك رمسيس الثانى "نفرتاري" بمتحف الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

داخل متحف آثار الغردقة تتواجد عدة قطع فرعونية قيمة ترجع لملوك وأمراء وملكات من الأسر الفرعونية المختلفة، من بينها قطع للزوجة الملكية للملك رمسيس الثانى وهى الملكة نفرتارى، والتى ترجع للدولة الحديثة وتحديدا الأسرة التاسعة عشر.

ويعني اسم الملكة نفرتاري "الأجمل" وقد حملت العديد من الألقاب منها زوجة الملك العظيم، و سيدة الأرضين، و زوجة الثور القوى.

وتزوجت الملكة نفرتاري من الأمير رمسيس الثاني قبل توليه حكم البلاد وأنجبت 6 أبناء منهم الأمير آمون حر خبش اف، والأميرة ميريت أمون، وظهرت نفرتاري في العديد من المشاهد العظيمة لعل أعظمها التكريم الذى حصلت عليه وهو مقبرتها الفريدة فى وادي الملكات بمدينة طيبة، كما أن لها معبد صغير في أبو سمبل.

وفى سنواتها الأخيرة تدهورت صحة الملكه نفرتاري فأخذت مكانها ابنتها ميريت أمون المفضلة لدى الملك رمسيس الثانى.