ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن المكتب، أن زلزالا وقع فجر اليوم الخميس حسب التوقيت المحلى بتوقيت موسكو بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وأضاف البيان أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 46.3 كلم، على بعد 385 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي التي يبلغ عدد سكانها نحو 163 ألف شخص.

ولم ترد أي معلومات عن دمار أو وقوع إصابات أو ضحايا جراء الزلزال.