زفاف ولى عهد الأردن.. نظرات الفرح تجمع الأمير الحسين ورجوة آل سيف بعد عقد قرانهما

كتب محمد جمال

جمعت نظرات الفرح ولى عهد الأردن الأميرالحسين بن عبد الله ورجوة آل سيف، فى قصر زهران بعد عقد قرانهما.



عقد قران الأمير الحسين ورجوة السيف

وسيحضر 1700 شخص في قصر الحسينية، حفل استقبال زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعد انتهاء عقد القران على الانسة رجوة ال سيف، في قصر زهران.



وكان إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة قد عقد اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف في قصر زهران.

وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله استقبلا فى قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

يشار إلى أن رجوة خالد السيف وصلت إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

ووجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولى العهد الأردنى، رسالة شكر لكل المشاركين فى حفل زفافه فى مضارب بنى هاشم بالديوان الملكى الهاشمى.

وأعرب ولى العهد الأمير الحسين، عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه فى مضارب بنى هاشم . وقال الأمير الحسين عبر انستجرام، "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".



الأمير الحسن يسهد على عقد قران ولى عهد الأردن



الأمير الحسين



الزفاف الملكى



الزفاف



الملك وولى العهد



زفاف ولى العهد



عاهل الأردن يشهد على عقد القران



عقد القران



عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله ورجوة السيف



ولى عهد الأردن الأمير حسين والأنسة رجوة