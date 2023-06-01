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زفاف ولى عهد الأردن.. تواضع الأميرتان سلمى وإيمان فى زفاف شقيقهما.. صور

الخميس، 01 يونيو 2023 06:52 م
زفاف ولى عهد الأردن.. تواضع الأميرتان سلمى وإيمان فى زفاف شقيقهما.. صور الأميرتان سلمى وإيمان
كتب محمد جمال

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مشهد متواضع خطف قلوب الحاضرين لحفل زفاف الأمير الحسين ولى عهد الأردن، وهو مشهد الأميرتان سلمى وإيمان، شقيقتا الأمير عند دخولهما برفقة العروسة رجوة آل السيف إلى قصر زهران، حيث أظهرت الأميرتان تواضعا شديدا واهتماما بالعروس، وحرصتا على ترتيب فستانها طول فترة الدخول من باب القصر وحتى الشرفة التي عقد عليها القران.

 

 
وحظيت هذه المشاهد باهتمام الأردنيين والجمهور حول العالم الذى تابع الحفل المذاع مباشرة.

 

وشهد الملك عبد الله الثانى بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله، ورجوة السيف، فى قصر زهران مساء اليوم الخميس.

 

وعقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف فى قصر زهران.

 

وكان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله استقبلا فى قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

 

ويشار إلى أن رجوة خالد السيف وصلت إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.


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