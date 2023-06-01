زفاف الأمير الحسين.. ولى عهد الأردن والأميرة رجوة يتوسطان الموكب الأحمر.. صور

كتب محمد جمال

غادر الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، والأميرة رجوةُ الحسين قصر زاهر العامر محاطين بالموكب الأحمر الذي سيسلك طرقا في العاصمة عمان متوجها إلى قصر الحسينية وسط حشود من المواطنين المحتفلين بالزفاف.



وسيحضر 1700 شخص فى قصر الحسينية، حفل استقبال زفاف ولى العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعد عقد قرانه على الأميرة رجوة السيف، في قصر زهران.



وكان إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة قد عقد اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الأميرة رجوة السيف في قصر زهران.



الأميرالحسين والأميرة رجوة



الأمير الحسين ورجوة السيف



الأمير الحسين ورجوة السيف



الموكب الأحمر



الموكب الأحمر 2



الموكب الأحمر



الموكب الملكى



جانب من الموكب الملكى



جانب من الموكب



مراسم الزفاف



الموكب الأحمر



موكب الأمير الحسين