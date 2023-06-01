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زفاف الأمير الحسين.. ولى عهد الأردن والأميرة رجوة يتوسطان الموكب الأحمر.. صور

الخميس، 01 يونيو 2023 07:00 م
زفاف الأمير الحسين.. ولى عهد الأردن والأميرة رجوة يتوسطان الموكب الأحمر.. صور زفاف ولى العهد الأردنى
كتب محمد جمال

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غادر الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، والأميرة رجوةُ الحسين قصر زاهر العامر محاطين بالموكب الأحمر الذي سيسلك طرقا في العاصمة عمان متوجها إلى قصر الحسينية وسط حشود من المواطنين المحتفلين بالزفاف.

وسيحضر 1700 شخص فى قصر الحسينية، حفل استقبال زفاف ولى العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعد عقد قرانه على الأميرة رجوة السيف، في قصر زهران.

وكان إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة قد عقد اليوم الخميس، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الأميرة رجوة السيف في قصر زهران.

الأمير الحسين والأميرة رجوة
الأميرالحسين والأميرة رجوة

 

الأمير الحسين ورجوة السيف 2
الأمير الحسين ورجوة السيف

 

الأمير الحسين ورجوة السيف
الأمير الحسين ورجوة السيف

 

الموكب الأحمر 3
الموكب الأحمر

 

الموكب الأحمر 2
الموكب الأحمر 2

 

الموكب الأحمر
الموكب الأحمر

 

الموكب الملكى
الموكب الملكى

 

جانب من الموكب الملكى
جانب من الموكب الملكى

 

جانب من الموكب
جانب من الموكب

 

مراسم الزفاف
مراسم الزفاف

 

موكب الأحمر
الموكب الأحمر

 

موكب الأمير الحسين
موكب الأمير الحسين

 

موكب الزفاف
موكب الزفاف

الزفاف الملكي

صاحب السمو الملكي

حفل الزفاف الملكي

زفاف ولي عهد الأردن

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

حفل الزفاف الملكي الأردني

حمام العريس في الأردن

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

موعد زفاف ولي عهد الأردن

زفاف ملكي

سيف ملك الأردن

حمام العريس

حمام الهنا

سيف ولي عهد الأردن

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