"زراعة سوهاج": نستهداف زراعة 170 ألف فدان بالمحاصيل الصيفية هذا العام

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج انطلاق موسم الزراعات الصيفية على مستوى المحافظة حيث من المتوقع استهداف زراعة 170 ألف فدان بمحصولى الذرة الشامية والذرة الرفيعة وتم توفير كافة الأسمدة اللازمة للموسم الصيفى الحالي، صرحت بذلك المهندسة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج.

وأضافت وكيلة وزارة الزراعة بسوهاج أن المديرية قامت بعقد العديد من الندوات خلال الفترة الماضية حيث تناولت الندوات استعراض أصناف الذرة الشامية، والهجن الفردية، والثلاثية البيضاء والصفراء، وأهميتها في إنتاج الخبز والعلف، وتعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية اختيار الأصناف الجيدة، وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة، من خلال برنامج المكافحة المتكاملة، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور بتلك االندوات.

وأشارت وكيلة وزارة الزراعة قائلة :" مستمرون في تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين، والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل، لتحقيق أعلي إنتاجية للفدان، وكذلك تحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي."

وأكدت المهندسة أمل أن المديرية لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية وأنه تم التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية، مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك بعد التأكد عن عملية توريد المزارعين لمحصول القمح وكل مزارع قام بالتوريد سوف يحصل على حصته من القمح كاملة حيث أن أن عملية إستلام الأسمدة مرتبط بعملية التوريد للقمح وذلك نناشد كل مزارع بسرعة الإنتهاء من التوريد من أجل الحصول على الحصة المقررة له من الأسمدة للمحاصيل الصيفية وعدم التخلف.