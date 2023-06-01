"زراعة الإسكندرية": توريد 95 ألف طن قمح إلى صوامع الغلال حتى الآن

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية ،حصاد نحو 98.5% من محصول القمح حتى الأن ، كما تم توريد نحو 95 الف طن 708 كجم قمح الى صوامع الغلال و المستمرة حتى أغسطس القادم.

فيما تم تحرير 37 محضر مخالفة والتحفظ على 68 طن 977 كجم قمح لم يتم توريده من المزارعين بالمخالفة .

فيما أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعداد المديرية بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام ، حيث يستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام

و استعدت المديرية لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة ،من خلال تجهيز 3 صوامع وهم صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين و اجمالى سعتها90 ألف طن تسعين الف طن وجاهز لاستقبال الاقماح المحلية سعة 30 الف طن .

صومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين و اجمالى سعتها 60 الف طن جاهز بها سعة 30 الف طن لاستقبال الاقماح المحلية , صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 الف طن جاهز بها سعة 30 الف طن لاستقبال الاقماح المحلية .

كذلك تم معاينة و اعتماد 4 بناكر وهى , بنكر السلام (1) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 45 الف طن , كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية , بنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 44 الف طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية , بنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15 ألف و750 طن اجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية.

و بنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و سعته التخزينية 12 ألف و 500 طن اجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2023 ,ليصل إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الاقماح المحلية بالمحافظة 3 صوامع و 4 بناكر بإجمالى سعتها 208 ألف و 180 طن, بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة

و قد تم تشكيل عدد سبعة لجان لاستقبال الاقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء ، عضو من مديرية التموين رئيسا"، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة) ، عضو من الجمعية القبانية ، عضو من البورصة السلعية

و تستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء يوميا ،و يتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة الاستاذة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا و تجميع البيانات و كميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد و العمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد