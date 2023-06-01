وأضاف لافروف، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" الذي عقد في جنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم)، أنه "من المهم جدا تنسيق جهودنا بشأن جميع القضايا، بشأن جدول الأعمال الداخلي في مجموعة بريكس، وهذا يشمل بالدرجة الأولى سبل توسيع كتلتنا".



وتابع، أن "البيان المشترك الخاص بنتائج الاجتماع، وتم التوافق عليه نأمل أن يقدم مساهمة جيدة في البيان الذي سيصدر عن قادة الخماسية في أغسطس في جوهانسبرج".



وقال: "على خلفية أنشطة الغرب، بلداننا مطالبة بمشاركة جميع دول الأغلبية العالمية، من حيث العمل بنشاط لإعداد استجابات مشتركة عالمية لتحديات العصر، وأخص بالذكر جهود تقويض أسس الأمن الجماعي المتساوي وغير القابل للتجزئة، والصراعات الإقليمية، والإرهاب الدولي، والجريمة العابرة للحدود، والاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة".



وأشار إلى أن موسكو ترحب بعقد جلسة منفصلة بصيغة أصدقاء البريكس مع دعوة الدول التي تتبنى فكرًا مماثلًا.