رجال الإنقاذ النهرى يبحثون عن جثمان شاب غرق فى النيل بالأقصر لليوم الثالث.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرية المحاميد بحرى غرب محافظة الأقصر، لليوم الثالث على التوالى، العمل على قدم وساق من رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية البحث عن جثمان شاب غرق فى نهر النيل خلال السباحة أمام قرية المحاميد بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، وجارى تكثيف الجهود بالتعاون مع الأهالي للبحث عن الشاب الغارق.

وكانت قد بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية امن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بقرية المحاميد بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، يفيد بغرق شاب يدعى "جرجس رومانى" ويبلغ من العمر 20 سنة، والذي اختفى وسط مياه نهر النيل خلال السباحة ولم يجد الأهالى جثمانه بالبحث عنه، وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية، ويتم البحث عن جثمانه بعد غرقه فى المياه أول أمس الثلاثاء، وجارى البحث عن الجثمان.

فيما أصيب 3 مواطنين في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى أبو كلبة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى أبو كلبة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مما أسفر عن إصابة كل من "مصطفى صلاح" 32 سنة، وخالد عبد الحليم" 31 سنة، و"محمود النوبي" 26 سنة، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



البحث عن جثمان شاب غرق فى نيل المحاميد



الشاب جرجس الغارق فى نهر النيل أمام قرية المحاميد



جانب من البحث عن جثمان الشاب الغارق



