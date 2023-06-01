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رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

الخميس، 01 يونيو 2023 09:48 ص
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية
كتبت - مرام محمد

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ظهرت الآن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وذلك بعد اعتمادها من جانب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 85,17%، إذ بلغ عدد طلاب الذين تقدموا للامتحان 189 ألفا و31 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159 ألفا و726 طالبا.
 
ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بالرقم القومي من خلال المدرسة فور ظهورها أو من خلال مديرية التربية والتعليم بالجيزة الآتي: 
 
 
ومن ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023، وإدخال رقم الجلوس، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.
 
يُذكر أن مديرية مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت أن الإدارات التعليمية تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنية للمادة.
 
 
 

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