وقال لي - في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه "في حالة جيدة، وأن الأطباء قالوا إنها عودة لكوفيد والذي يحدث في 5 إلى 10 في المائة من الحالات"، مشيرا إلى أنه لا يزال معديا على الرغم أن الخطورة ليست عالية مقارنة بالإصابة الأولى إلا أن الأطباء نصحوه بعزل نفسه حتى تثبت سلبية إصابته بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء السنغافوري قد أعلن في 22 مايو الماضي إصابته بفيروس كورونا للمرة الأولى عقب عودته من زيارات إلى إفريقيا وآسيا، ثم أعلن يوم الأحد الماضي سلبية إصابته بالفيروس وعودته مرة أخرى للعمل.