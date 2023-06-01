رئيس مجلس الأمن الروسى مرتديا الزى العسكرى: يجب إبادة نظام كييف

كتب محمد جمال

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى ميدفيديف، إنه "يجب إبادة نظام كييف"، وكان ميدفيديف يرتدى الزى العسكرى خلال زيارته ساحة تدريب "برودبوى" العسكرية في منطقة فولجوجراد الروسية، رفقة نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف.

وقال ميدفيديف: "يجب إبادة نظام كييف لأنه كعش للدبابير وإلا سيشكل تهديدا مستمرا من هناك".

وأضاف: "أوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اللتين تسيران في طريق الحرب مع روسيا".

وتابع: "خصمنا الأوكرانى يتصرف كإرهابى.. الإرهابيون يجب القضاء عليهم.. كما يجب الرد على الهجمات الإرهابية بأقسى ما يمكن".

وقبل أيام قليلة، كشف نائب رئيس مجلس الأمن وهو أيضا رئيس روسي سابق أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.