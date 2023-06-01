اليوم السابع
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رئيس كرواتيا يشبّه الشعار القومي "المجد لأوكرانيا" بالتحية النازية

الخميس، 01 يونيو 2023 04:00 ص
رئيس كرواتيا يشبّه الشعار القومي "المجد لأوكرانيا" بالتحية النازية الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش
وكالات

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انتقد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بشدة الشعار القومي "المجد لأوكرانيا"، مشبها إياه بالتحية النازية "Sieg Heil" والنظير الكرواتي "من أجل الوطن - جاهزون".

وقال الرئيس الكرواتي: "لا فرق بين "من أجل الوطن - جاهزون" و"المجد لأوكرانيا". هذه هي تحيات أكثر الشوفينيين تطرفا في غرب أوكرانيا، الذين تعاونوا مع النازيين وقتلوا الآلاف من البولنديين واليهود... هذه حقيقة".

وقارن ميلانوفيتش الشعار الأوكراني بالتحية الألمانية النازية، وذكر أنه لا يريد سماعه على الأراضي الكرواتية.

وأكد أن بعض الزعماء الغربيين، وخاصة في كندا، يستخدمون الشعار القومي الأوكراني بسبب جهلهم.

وفي أوائل يناير، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن شعار "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال! " استخدمه المتعاونون خلال الحرب العالمية الثانية، عندما "تم الترحيب بوحدات الفيرماخت وقوات الأمن النازية الخاصة".

وأضافت أن المتعاونين تبنوا هذه التحية "ليس فقط لاستخدامهم الداخلي، ولكن لتحديد هويتهم أمام قوات الأمن الخاصة الهتلرية".


كرواتيا

زوران ميلانوفيتش

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