رئيس جامعة بورسعيد يكرم طالب حصد ذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانى

بورسعيد محمد فرج

كرم الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، كريم عادل الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية وبطل افريقيا للمصارعة الرومانى وزن 87 كيلو والتى أقيمت بتونس وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية.

ومن جانبه، أعرب كريم عادل عن سعادته بتكريم رئيس الجامعة واهتمامها الخاص به كبطل رياضى يحمل اسم مصر ويرفع اسم جامعة بورسعيد كأحد طلابها، كما أكد أن الرياضة حافز هام له على التفوق الدراسى، حيث اختياره لكلية التربية الرياضة للدراسة بها ليكون ملم بكل الأساسيات الرياضية من علم نفس رياضى وعلم تدريب وادارة رياضية.

فيما أكد رئيس الجامعة أنه سعيد بكريم عادل كأحد أبناء الجامعة، مشيرًا إلى دعمه الكامل ودعم الإدارة العليا بالجامعة توفير مناخ مناسب له مع الوضع فى الاعتبار تفوقه الرياضى بمراعاة مواعيد بطولاته وتدريباته بما يتيح له التفوق الدراسى بجانب الرياضى، موضحا أن توجه الدولة المصرية هو نشر الثقافة الرياضية بين الاجيال المختلفة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على دعم الرياضة والرياضيين ويفتتح البطولات التى تقام على أرض مصر.

ويذكر أن كريم عادل بطل أفريقيا للمرة الثالثة وبطلا للعرب وهو فى سن الـ 15عاما، كما أنه بطلا للبحر المتوسط وسابع العالم فى آخر بطولة، ويسعى جاهدا لتحقيق ميدالية ببطولة العالم فى أغسطس القادم.