رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للكليات.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم، الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022/2023 بكليات " الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة والتي يبلغ عددها 6 كليات وهي كليات "الآداب، الألسن، الآثار، دار العلوم، الحقوق، الطب"، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستطلع رئيس جامعة أسوان، خلال الجولة، التى رافقه فيها عمداء الكليات والوكلاء، آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال الامتحانات والتي يؤديها 34 ألف طالب وطالبة موزعين علي كليات الجامعة بمقراتها المختلفة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.

وأشاد رئيس الجامعة، بحسن سير الامتحانات مع توافر الجو الملائم والمناسب للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان،وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات الامتحانات، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع الامتحانات لسرعة إعلان النتائج.

وشدد الدكتور "عثمان"، على الالتزام بالإجراءات التنظيمية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، والعمل علي مواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال الغش بكل حسم، والتي من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، لضمان تطبيق معايير الشفافية والمساواة بين الطلاب.



رئيس جامعة أسوان يتفقد الامتحانات (1)



رئيس جامعة أسوان يتفقد الامتحانات (2)



رئيس جامعة أسوان يتفقد الامتحانات (3)







