وقال سلام إن السوق اللبناني تشهد استقرارا كبيرا على صعيد المواد الاستهلاكية والغذائية وذلك رغم غلاء بعض السلع وارتفاع قيمة الجمارك المفروضة على نسبة ضئيلة من المواد الاستهلاكية.

وأوضح سلام أن غلاء الأسعار الحاصل هو نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا والذي يطال تحديدا المواد الغذائية، مشيرا إلى أن قرار تسعير جميع المنتجات بالدولار أدى إلى توقف عمليات وضع هوامش أرباح مخفية على المواطن، مشددا على أن كل هذه القرارات تعد استثنائية لهذه المرحلة.

وأضاف أن هناك مؤشرات واعدة بامكان حصول تغيير نوعي في قرار حظر السفر إلى لبنان الذي يمكن أن يحدث فارقا كبيرا ويؤدي الى موسم سياحي ممتاز ومفيد للاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن هناك تطمينات إيجابية بأن هناك لجانا تقنية بين وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تشكيلها في خلال أسابيع للبحث في آلية تدريجية لعودة الأمور الى حالتها الطبيعية في شأن الاستيراد والتصدير الذي يعيد فتح الأسواق الأساسية والمهمة للمنتجات اللبنانية.

وشدد على ضرورة عدم استغلال الموسم السياحي لرفع الأسعار تحت فرضية أن المغترب لديه دولارات لأن هذا الامر يعطي إشارة سلبية بأن هناك استغلالا للمغترب اللبناني.