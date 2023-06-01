خطة جديدة لإعادة تشغيل مصانع النصر للمسبوكات وزيادة إنتاجها للمشروعات القومية

كتب عبد الحليم سالم

انتهت الجهات المعنية من إعداد خطة جديدة لإعادة تشغيل مصانع شركة النصر للمسبوكات، مما يساعد على تشغيل كافة المصانع واستغلال طاقات العاملين بالمصانع، البالغ عددهم نحو 1600 عامل ،ولا سيما أن مصانع النصر للمسبوكات من المساهمين فى توفير المنتجات للمشروعات القومية على رأسها مشرعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كشفت مصادر لـ" اليوم السابع" إن الخطة تتضمن ضخ رأس مال عامل في المصانع في منطقة طناش وفي مصنع الاسكندرية مع تشغيلها، بناء على دراسات تسويقية تمنح الشركة القدرة على تجاوز خسائرها تدريجيا، وبما يساهم فى قدرتها على تمويل شراء المادة الخام للتشغيل من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتوفير المنتجات التى يتطلبها السوق .

كما تتضمن الخطة تعيين عضو منتدب تنفيذي جديد للشركة من أصحاب الخبرات الطويلة فى الصناعة لمساعدة الشركة لزيادة إنتاجها وتشغيل مصانعها بكامل طاقتها من خلال ضخ استثمارات جديدة، وحل مشكلات الديون المتعلقة بها، وبالتالى عودة تشغيل المصانع المتوقفة بمعرفة بنك الاستثمار القومى وبنك مصر المالكين الأساسين للشركة.

توقعت المصادر أن يكون شهر يوليو المقبل انطلاقة حقيقية لمصانع النصر للمسبوكات المتوقفة جزئيا نظرا لتعثرها المالى ، لافتة أن كل المشكلات المتعلقة بها مطروحة أمام بنك مصر حاليا للموافقة على تنفيذ الخطة الجديدة وتجاوز المشكلات .

يشار أن المصانع الواقعة فى طناش، والاسكندرية مكبلة بديون كبيرة فى الوقت الذي يمكن استغلال بعض اصولها لتطويرها ، وتوفير المادة الخام وتكاليف التشغيل حيث لديها عملاء منهم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى – شركات المياه على مستوى الجمهورية – كبرى شركات المقاولات.