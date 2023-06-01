خسائر العاصفة الترابية بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس ،عاصفة ترابية استمرت لحوالي ربع ساعة وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ، قد حذرت بموجة الطقس السئ ليومى الخميس والجمعة وأشرفت على رفع حالة الاستعداد لكافة فرق الطوارئ.

وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الاسماعيلية، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استمرار التنسيق والتعاون مع كافة المراكز و المدن و أحياء المحافظة مع مديرية الصحة وفرع هيئة الاسعاف وادارة الحماية المدنية وجميع الشركات الخدمية والجهات التى تقدم خدمات الطوارئ بالمحافظة وإقليم القناة وسيناء خلال فترة سوء الاحوال الجوية التى تمر به البلاد .

ورفع حالة فرق الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشددا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

حيث تابعت الوحدات المحلية مراجعة قطاع المسئولية لضمان سلامة المواطنين وازالة اثار العاصفة الترابية مع اصلاح الاعمدة الكهرباء المتضررة بشارع التحرير أمام بنك مصر.كما قام حى ثان باعادة ترميم المسطحات التالفة بميدان الفردوس وشارع دمنهور، واخلاء شجرة سقطت بطريق بورسعيد وتم التعامل بمعدات الحى واعادة فتح الطريق، وتم سقوط اربع بكيات سلك انارة وجارى التعامل مع الوضع .

وقام نائب رئيس حى ثالث برفع عمود إنارة بالشيخ زايد بعد سقوطه وإعاده الشئ لأصله.

وقام مركز ومدينة القنطرة شرق ، برفع درجة الاستعداد لعناصر غرفه الطوارئ والازمات.

كما قامت فرق الطوارئ بمركز ومدينة القنطرة غرب ،باخلاء شجرة سقطت على طريق الاسماعيليه بورسعيد بمنطقة ك 14 وتم رفعها من الطريق وإعادة حركة المرور بشكل طبيعي.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير ، برئاسة رئيس المركز والمدينة ،باخلاء شجرة سقطت بجوار منزل بالسلام وتم التعامل معها بالمنشار الكهرباء ولودر مجلس المدينة ولا توجد اصابات.

وقام فريق طوارئ أبوصوير بإعادة اتزان وتثبيت أعمدة مائلة بمنطقة مقابر مرسي غالي وتم إعادة الشئ لأصله .

وقام مركز ومدينة فايد ، برفع درجة الاستعداد القصوى لفريق الازمات ، وأفاد رئيس مجلس ومدينة فايد بأنه جارى رفع اثار العاصفة الترابية بالتنسيق مع هندسه كهرباء فايد بشد أسلاك الكهرباء وتم رفع اللافتات وأفرع الاشجار الساقطة و فتح الطرق ، كما تم التأكد من توافر و عمل خدمات المياه و الكهرباء والنت للمواطنين ،ومتابعة الإصابات الواردة الى مستشفى فايد المركزى من كدمات و كسور .

وأفاد مركز ومدينة القصاصين بسقوط بعض من أعمدة الكهرباء ، وسقوط فرع شجرة علي أسلاك الكهرباء وجاري التعامل .

وعقب توقف العاصفة .. انتقلت فرق الطوارئ المنتشرة بكافة الميادين والشوارع الرئيسية بكافة المراكز و المدن للتعامل مع الموقف ومازال العمل جاري حتي اتمام كافة الاعمال.