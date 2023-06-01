حريق بمخزن العهدة ومطبخ مستشفى دكرنس العام فى الدقهلية دون إصابات

شب حريق داخل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بنشوب حريق داخل مستشفي دكرنس العام

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وبالفحص المبدئي تبين نشوب الحريق فى مخزن العهده الخاص بالمستشفى والمطبخ الموجود بالمستشفى والملاصق للمخزن، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة .

وتحاول أجهزة الدفاع المدني السيطرة على الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة ومعرفة أسباب الحريق